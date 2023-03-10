Возможный союзник Израиля на Ближнем Востоке договорился о возобновлении дипотношений с Ираном — СМИ

Иран и Саудовская Аравия после переговоров в Пекине договорились восстановить дипломатические отношения в течение двух месяцев.

Об этом информирует портал Детали со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Согласно сообщению, министры иностранных дел двух государств встретятся в ближайшее время, и страны вновь откроют свои посольства.

«После реализации решения министры иностранных дел обеих стран встретятся, чтобы подготовиться к обмену послами», – заявило иранское государственное телевидение.

Саудовское агентство печати подтвердило соглашение, опубликовав совместное заявление Саудовской Аравии и Ирана, в котором говорится, что страны договорились уважать государственный суверенитет и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. В заявлении также говорится, что Эр-Рияд и Тегеран договорились активизировать соглашение о сотрудничестве в области безопасности, подписанное в 2001 году.

Как сообщал Курсор, СМИ сообщают о возможном соглашении между Саудовской Аравией и Израилем по нормализации отношений, однако, существуют определенные препятствия. Так, по данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия просит США о гарантиях безопасности и помощи в развитии гражданской ядерной программы. В свою очередь, США делают усилия для установления дипломатических связей между Саудовской Аравией и Израилем.

Если будет достигнуто соглашение между этими странами, то это может полностью изменить геополитическую ситуацию в Ближнем Востоке. Примечательно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу придает большое значение нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, особенно на фоне возрастающей напряженности с Ираном в связи с его ядерной программой.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль находится на пороге «квантового скачка» в отношениях с арабским миром, несмотря на сохраняющуюся напряженность между Иерусалимом и Рамаллой. По его словам, итогом такого прорыва может стать формализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Чиновник надеется, что после этого «квантового скачка» в отношениях будет создана непрерывная транспортная сеть, идущая с севера на юг, от северного Израиля до Саудовской Аравии.

Также Курсор писал о том, что израильтянам могут разрешить въезд на саудовские острова. Речь идет об островах Тиран и Синафир, которые государство приобрело у Египта в 2016 году. Саудовцы намерены возвести сухопутный мост, который соединит Аравийский полуостров и Египет.