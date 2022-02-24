В результате российского нападения погибли 57 украинцев, еще 169 — ранены

Во всех украинских регионах медицинские работники работают постоянно, сейчас дежурят все медики.

По оперативным данным в результате российского нападения погибло 57 украинцев. Еще 169 — ранены.

Об этом говорится в сообщении министра здравоохранения Виктора Ляшко на официальном сайте Минздрава.

«Учреждениям здравоохранения снова приходится перепрофилироваться. Сегодня мы предложили тем, кого можно лечить амбулаторно, оставить учреждения здравоохранения, чтобы быть готовыми принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь. Мы сделали это на всей территории вместе с введением военного положения», – отметил Виктор Ляшко.

По его словам, медицинские работники работают постоянно, дежурят все медики, не только хирургического профиля, травматологи, реаниматологи. Все на своих рабочих местах: и коммунальных больницах, и в заведениях, которые есть в подчинении минздрава, Национальной академии медицинских наук. Есть сигналы о готовности от определенных частных клиник.

Отметим, по предварительным данным украинских военных во время боевых действий было уничтожено как минимум семь российских самолетов, семь вертолетов, более сотни единиц военной техники. В плен захвачены 16 российских солдат.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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