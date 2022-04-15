В рф началась паника: россияне нервно вычищают депозиты и запасаются крупами

Сколько бы власти рф не скрывали от граждан уничтожающее влияние санкций и угрозы дефолта, жители рф начали на себе испытывать последствия политики своей страны. Ценники на продукты растут каждый день, товары становятся дефицитом, а деньги превращаются в фантики.

На фоне полномасштабного военного вторжения россии *на территорию независимой Украины россияне начали массово снимать валюту с депозитов.

Об этом сообщает ЦБ страны-оккупанта.

В марте 2022 года россияне сняли с валютных счетов $9,8 млрд, отток длится второй месяц подряд. При этом, наибольший отток валюты по счетам и депозитам наблюдался в первую декаду месяца. Он прекратился в последнюю неделю марта.

Кроме того, на динамику валютных остатков повлияло введение ограничений со стороны российского центробанка. То есть фактически власти сами спровоцировали панику в рф. Так, 9 марта российский регулятор на полгода запретил кредитным организациям выдавать клиентам-физлицам на руки любую иностранную валюту кроме долларов и ввел лимит на снятие средств. Забрать валюту могли только те клиенты, которые открыли счет или срочный вклад до 9 марта. При этом, новые вклады или средства сверх лимита можно снять только в рублях.

Кроме того, панику жителей рф усиливают ценники в магазинах — в большинстве регионов они растут ежедневно. Кроме того, многие товары просто исчезают с прилавков. К примеру, за крупы и сахар в магазинах рф нередко приходиться в прямом смысле слова драться.

Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.