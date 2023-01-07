В россии начали открыто критиковать путина: ведет страну к поражению

Диктатора владимира путина* в россии подвергли критике за объявление так называемого рождественского «перемирия». В его способности выиграть войну в Украине, несмотря на интенсивную пропаганду, уже сомневаются не только политики, но и простые граждане

Об этом пишут эксперты Института изучения войны (ISW).

Многие известные военные блоггеры, как говорится в отчете ISW, использовали слова диктатора о «перемирии», чтобы в очередной раз раскритиковать кремль за ведение войны. А военный преступник игорь гиркин назвал путинское «прекращение огня» «смелым и решительным шагом к поражению и капитуляции» войск рф.

В то же время некоторые пропагандисты использовали заявление диктатора рф, чтобы продолжать распространять нарратив, что путин защитник религиозных ценностей и морали.

При этом российские власти и военное руководство продолжают сталкиваться с негативной реакцией из-за своего ответа на украинский удар 31 декабря по российской базе в Макеевке, в результате которого погибли сотни мобилизованных.

Напомним, ранее российские пропагандистские медиа сообщили, что президент страны-террориста рф владимир путин якобы поручил ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января «режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения сторон в Украине.

«Курсор» писал, что для армии рф задача «минимум» состоит в том, чтобы удержать уже захваченные территории на юге Украины и сохранить сухопутный коридор с аннексированным Крымом, а также попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.