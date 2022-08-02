В россии пригрозили США разрывом дипломатических отношений

Кремль готов разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном, если россия* будет признана государством-спонсором терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД россии мария захарова.

«Такое применение наших собственных законов в нарушение международного права может быть расценено сенаторами и конгрессменами как страшная казнь, способная заставить россию жить в соответствии с мировым порядком, основанным на правилах, придуманных Соединенными Штатами», — сказала захарова.

Она также добавила, что «любые меры вызовут сопротивление».

«И логическим следствием такого безответственного шага может стать разрыв дипломатических отношений, в результате которого Вашингтон рискует перейти точку невозврата со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заверил пресс-секретарь.

«Курсор» писал ранее, что Украина продолжает воевать с российской федерацией, и текущий месяц может быть «переломным», поскольку обстановка обострится на всех фронтах.

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