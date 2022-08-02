Эксперт рассказал, почему рф может усилить ракетные удары по Украине

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский рассказал, что этот месяц обещает быть для Украины «жарким» и что рф* может усилить обстрелы.

Украина продолжает воевать с российской федерацией, и текущий месяц может быть «переломным», поскольку обстановка обострится на всех фронтах.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский, передает издание «Телеграф».

По его словам, частота российских атак может усилиться в августе, и это будет связано с важными для украинцев и сакральными для путина датами. Речь идет о 24 августе — Дне Независимости Украины. В преддверии этого праздника можно ожидать очередного обострения от российской армии.

И помимо психологического давления такая тактика работает еще и как отвлечение от происходящего на основной линии фронта.

Военный эксперт считает, что для этого солдаты рф и обстреливают пограничные районы Сумской и Черниговской областей, а также выпускают ракеты по другим украинским городам.

«Курсор» писал ранее, что по словам экс-руководителя ЦРУ и бывшего главы Центрального командования Вооруженных сил США Дэвида Петреуса, Украина сможет вернуть свои территории, которые сейчас находятся под контролем российской федерации, но при одном условии.

Еще мы писали, что военный эксперт Михаил Самусь рассказал, когда, по его мнению, в Украине закончится активная фаза боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!