В России школьников заставляют работать для армии

В рф начали массово приобщать к войне все категории граждан, в том числе и детей. Так, в ямало-ненецком автономном округе россии ученики одной из школ после уроков шьют одежду для российских военных.

Об этом сообщила глава города марина трескова.

Как сообщает трескова, пятнадцать школьников разного возраста (с шестого под десятый класс) шьют балаклавы и теплые кофты для военных, которых отправили воевать в Украину.

Сообщается, что уже изготовлено семь комплектов одежды, но в ближайших планах швейной бригады наращивать объемы производства. В планах увеличить объем в три раза, написала трескова.

Как пишет The Insider, российских школьников не впервые привлекают к помощи военным. Например, после объявления в рф частичной мобилизации в пензе школьников забрали с уроков, чтобы они готовили постели для мобилизованных.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!