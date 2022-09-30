В российской армии нечем лечить раненых и больных — разведка Британии

Медицинское обеспечение боевых частей рф* в Украине ухудшается, что способствует снижению морального духа личного состава и нежеланию проводить наступательные операции.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании, опубликованном 30 сентября.

Некоторым недавно мобилизованным россиянам рекомендовали самостоятельно обеспечить себя средствами первой помощи, в том числе женскими гигиеническими средствами для тампонады ран.

По данным британкой разведки, медицинская подготовка и осведомленность об оказании первой помощи в рядах российской армии недостаточны.

Некоторые российские войска получили современные боевые турникеты западного образца, но прикрепили их к своему снаряжению с помощью кабельных стяжек, а не с помощью предоставленной липучки, вероятно, потому, что такого снаряжения мало и его могут украсть, говорят эксперты. Это почти наверняка затруднит или сделает невозможным своевременное наложение жгута в случае катастрофического кровотечения на поле боя.

В Минобороны Британии подчеркнули, что неуверенность российских военнослужащих в достаточном медицинском обеспечении почти наверняка способствует снижению морального духа и нежеланию проводить наступательные операции в Украине.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!