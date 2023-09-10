В ШАС раскритиковали заявление Нетаниягу о паломничестве в Умань

Глава правительства сказал: "Всевышний не всегда защищал нас".

В партии ШАС выступили с осуждением в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который во время обсуждения в правительстве поездки в Умань поделился своими размышлениями о безопасности израильтян.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Сперва отметим, что в ходе обсуждения в правительстве поездки в Умань Нетаниягу подчеркнул опасность, связанную с поездкой в этот украинский город. По его словам, отправляющиеся туда израильтяне должны нести личную ответственность за свою поездку.

"Всевышний не всегда защищал нас, тем более на земле Европы и земле Украины", – сказал он.

Премьер-министр добавил, что когда ракетами атакуют Израиль, то граждане получают защиту и могут спрятаться в убежищах, но Украина не сможет это обеспечить в достаточной мере.

Эти слова вызвали настоящей переполох. Так, ряд обозревателей задались вопросом, какой будет реакция ультраортодоксальных членов Кнессета на это заявление.

Вскоре после этого предупреждение Нетаниягу прокомментировали в ШАС:

"Всевышний всегда защищал народ Израиля во всех бедствиях и всех гонениях, и именно поэтому народ Израиля — единственный, кто чудом выжил на протяжении тысячелетий, в то время как многие могущественные нации погибли. Конечно, условием божественного провидения является приверженность вере и соблюдение Торы и заповедей, как это делает еврейский народ с тех пор, как он стал нацией"

Также "Курсор" сообщал, что правительство выделило 4 млн шек для безопасного прибытия израильтян в Умань.