В США порекомендовали своим гражданам срочно покинуть Беларусь

Сегодня министры обороны стран НАТО должны обсудить возможность размещения дополнительных войск в Венгрии, Болгарии, Словакии и Румынии.

В ночь на вторник, 15 февраля, Государственный департамент США выпустил предупреждение для всех граждан США о необходимости срочно покинуть Беларусь.

Рекомендация была выпущена в свете оценки развертывания российских сил вдоль белорусско-украинской границы и реалистичной перспективы российского вторжения в Украину в ближайшем будущем.

Ранее Госдепартамент США выступил с аналогичным призывом ко всем гражданам, находящимся на территории Украины. Как уже сообщали СМИ, президент США Джо Байден в интервью американскому каналу NBC призвал всех граждан США немедленно покинуть Украину, потому что если между Россией и США начнется война, то это будет «мировая война».

Курсор ранее писал, что президент Украины назвал эвакуацию посольств большой ошибкой. Владимир Зеленский заявляет, что переезд многих посольств из Киева во Львов является ошибкой, так как Украину «нельзя делить на Западную и Восточную».

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