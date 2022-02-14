Президент Украины назвал эвакуацию посольств большой ошибкой

Владимир Зеленский заявляет, что переезд многих посольств из Киева во Львов является ошибкой, так как Украину «нельзя делить на Западную и Восточную».

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой, что страны эвакуируют своих дипломатов из Киева, опасаясь нападения России.

«Это большая ошибка, что некоторые посольства — ну, это их решение — переезжают в Западную Украину», — сказал он после того, как некоторые международные представительства открыли свои офисы в городе Львове.

«Потому что нет никакой западной Украины, есть Украина, она целая. Так что если, не дай Бог, что-то случится, это будет везде».

США и Израиль входят в число стран, предпринявших шаги по эвакуации персонала. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль может расширить свою львовскую миссию. Лидеры также призвали израильских граждан покинуть Украину и оказали помощь местным евреям.

Американская разведка предупредила, что Россия, которая разместила более 100 тысяч военнослужащих у границ Украины, может вторгнуться в страну в течение нескольких дней, и некоторые чиновники опасаются удара молнии по столице.

Курсор ранее писал, что посол Израиля в Киеве надеется, что скоро все израильтяне покинут территорию Украины. Как рассказал посол Израиля в Киеве Михаэль Бродецкий, он надеется на то, что все граждане еврейского государства прислушаются к совету премьер-министра Нафтали Беннета и покинут территорию Украины.

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