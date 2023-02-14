В США заявили, что китайские «шары-шпионы» пролетали над Ближним Востоком

В течении последних лет над Ближним Востоком были замечены ряд объектов, которые могли быть китайскими разведывательными аэростатами.

Об этом заявил начальник Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, передает «Fullrio«.

В Центральном командовании вооруженных сил США, которое охватывает Ближний Восток и часть Центральной Азии, утверждают, что один инцидент произошел осенью 2022 года. Еще два случая зафиксированы в предыдущие годы.

«Эти воздушные шары не зависали над американскими базами и не представляли какой-либо угрозы для наших сил. Уровень беспокойства, который у меня есть о них, крайне низок. Это не то, из-за чего я теряю сон», — признался Гринкевич.

О том, что воздушные шары заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на пресс-конференции в понедельник. «часто незаконно вторгаются в воздушное пространство других стран». Ван утверждал, что в прошлом году «Американские высотные воздушные шары нелегально пролетали над воздушным пространством Китая более десяти раз».

Напомним, 4 февраля в Пентагоне заявили, что обнаружен еще один разведывательный воздушный шар, принадлежащий Китаю. По данным ведомства, аэростат пролетел над Латинской Америкой, но признаков его движения в сторону США не зафиксировано.