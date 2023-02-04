Пентагон зафиксировал уже второй китайский шар-шпион в небе

Это еще один объект для наблюдения.

В Пентагоне заявили, что в небе обнаружен еще один разведывательный воздушный шар, принадлежащий Китаю.

Об этом сообщает CNN.

«Мы видим сообщение о воздушном шаре, пролетевшем над Латинской Америкой. Мы считаем, что это еще один китайский воздушный шар для наблюдения», – заявил представитель Пентагона Пэт Райдер.

Спикер американского оборонного ведомства не стал делиться информацией о точном месторасположении шара, но указал, что в данный момент нет признаков его движения в сторону США.

Отметим, что 3 февраля, в пятницу, в Пентагоне заявили, что на протяжении нескольких дней наблюдают за китайским шпионским шаром, ведущим разведку над северной частью США. Тогда Райдер сказал, что воздушный шар летит на высоте, которая существенно превышает коммерческое воздушное движение, вследствие чего не несет физическую или военную угрозу для людей на земле.

«Мы уверены, что этот высотный аэростат принадлежит Китаю. Случаи такой активности наблюдались в течение последних нескольких лет, в том числе администрацией», – сказал он.

Армия США не стала сбивать шар, а официальные американские лица обсуждают этот вопрос с правительством Китая как через китайское посольство в Вашингтоне, так и через дипломатическую миссию США в Китае. Сначала Байден приказал его перехватить, и военные рассматривали возможность сбить шар над Монтаной, но не стали этого делать, потому что это угрожает безопасности людей. Пентагон не поддержал эту идею из-за угроз, связанных с обломками.

На фоне этого госсекретарь США Энтони Блинкен после поездки в Израиль отказался лететь в Китай.

Также «Курсор» сообщал, что Трамп призвал правительство «стрелять» по китайскому дирижаблю-шпиону над США.