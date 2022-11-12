В Украине не исключают массированный ракетный удар рф во время саммита G20

Войска рф могут совершать провокации, в том числе массированные ракетные удары по Украине, во время саммита «Большой двадцатки» 15-16 ноября.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире украинского национального телемарафона.

По его словам, россияне исчерпали свой запас ракет для постоянных атак. Они не могут себе позволить постоянно наносить такой залп, как 10 октября, когда были одновременно атакованы многие города, а также их энергоструктура. А потому россия копит силы и снаряды, чтобы ударить в «подходящий», как ей кажется, момент. «События приближаются, и саммит «двадцатки». Они очень любят примерно на такие дни провести какие-то провокации», — сказал Игнат.

В то же время он отметил, что россия уже использует остаточные запасы ракет. Игнат обратил внимание, что ракеты, которые были у россиян до широкомасштабного вторжения, производились ими годами. А сейчас времени на производство снарядов и ракет у армии рф крайне мало.

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