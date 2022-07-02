В Украине рассказали о повторном наступлении рф на Киев: есть два варианта

Российская федерация* может возобновить наступление на Киев в случае, если Беларусь введет свои войска в Украину или будет уничтожена украинская группировка на восточном фронте. Но в любом случае украинская столица надежно защищена.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, в первом случае наступление теоретически возможно, если Лукашенко соглашается запустить сюда белорусскую армию. Пока он «петляет» и такого добра не дал, отметил представитель МВД.

Второй – если Лукашенко не соглашается, то в этом случае наступление на Киев возможно только после того, как будет полностью уничтожена украинская группировка на востоке Украины.

Денисенко подчеркнул, что Беларусь сегодня очень важна для кремля, поскольку ее возможное вторжение в Украину отвлечет внимание части украинских военных от восточного фронта и создаст угрозу наступления на Чернигов или Киев.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!