Теперь это не будет считаться ошибкой.

Украинцам разрешили в неофициальных текстах писать названия, связанные с *россией, с маленькой буквы.

Соответствующее решение было принято Национальной комиссией по стандартам государственного языка в Украине.

Нацкомиссия подтвердила, что написание названий, таких как "российская федерация", "россия", "москва", "московия", "московское царство", "российская империя", государственная дума рф" и подобных, с маленькой буквы в неофициальных текстах не является нарушением украинского языка.

Это решение было принято на основе официальных писем от Института украинского языка НАН Украины и Института языкознания имени А.А. Потебни НАН Украины, которые были направлены на запрос заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что в официальных документах название государства "российская федерация" должно писаться с заглавной буквы. Изначально МОН Украины опубликовало документ об образовании украинских детей за границей, где название рф было написано с маленькой буквы.

Однако позже Лисовой выпустил приказ, требуя написание "россия" с заглавной буквы, и потребовал исправить названия в документах, если они были написаны с маленькой буквы. Он пояснил, что без исправления Минюст Украины не смог бы зарегистрировать этот документ. Лисовой считает, что написание "рф" с заглавной буквы является ошибкой, но таковы требования норм украинского языка.

До этого украинцев обязали писать "российская федерация" с заглавных букв.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!