В Украине ввели уголовную ответственность за проявления антисемитизма

Верховная Рада приняла во втором чтении закон, вводящий уголовную ответственность за проявления антисемитизма в Украине.

Верховная Рада приняла закон об уголовной ответственности за антисемитизм.

Из 361 депутата, зарегистрированного в палате, 295 проголосовали за постановление о внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса для реализации положений Закона «О предотвращении и борьбе с антисемитизмом в Украине» (№ 5110).

Закон предусматривает, что проявления антисемитизма будут наказываться штрафом в размере от 3 400 до 8 500 гривен или лишением свободы на срок до пяти лет, либо арестом на срок до трех лет.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что антисемитизм в Украине остался на прежнем уровне. Объединённая еврейская община Украины(ОЕОУ) заявляет, что уровень антисемитизма в Украине остался без изменений. Но количество инцидентов с применением насилия снизилось, а нападения на синагоги, если и случались, то причиняли гораздо меньший ущерб и не сопровождались физическими нападениями.

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