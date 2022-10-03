В украинском Генштабе рассказали о реальных потерях россии в войне

Защитники Украины с 24 февраля по 3 октября ликвидировали около 60 тысяч 430 российских военных, за сутки — 320 человек. И это только официально подтвержденные факты, реальное число уничтоженных солдат рф* может быть намного больше.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Также россияне ежедневно теряют огромное количество дорогостоящей техники. На сегодня ВСУ уничтожили 2 380 российских танков (+3 единицы), боевых бронированных машин — 4 991 (+16), артиллерийских систем — 1 405, РСЗО — 338 (+1), средств ПВО — 176, самолетов — 265 (+1), вертолетов — 228 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 026 (+11), крылатых ракет — 246, кораблей/катеров — 15, автомобильной техники и автоцистерн — 3 811 (+15), специальной техники — 131. Наибольшие потери враг понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!