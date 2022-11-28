В украинском Генштабе рассказали о рекордных потерях российской армии

Отмечается, что украинские защитники также уничтожили 2 908 танков (+3 за сутки), боевых бронированных машин – 5 861 (+5), артиллерийских систем – 1 899 (+2), РСЗО – 395, средства ПВО — 209, самолетов — 278, вертолетов — 261, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 555, крылатые ракеты — 531, корабли /катера — 16, автомобильной техники и автоцистерн — 4 416 (+4), специальная техника — 163.

Ранее стало известно, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава захватчиков, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект врага.

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!