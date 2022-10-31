В украинском Совбезе рассказали, как и когда рф ответит за свои преступления

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что 2023 год станет определяющим в вопросе привлечения к ответственности российских военных преступников, в том числе высшего военно-политического руководства россии*.

Такое мнение он выразил в эфире национального телемарафона «Единые новости».

По его словам, ответственность будет нести не только путин, а все. «Все, кто давил кнопки в их думе, кто отправлял россиян на смерть в Украину – будут нести ответственность. Это вопрос только времени. И насколько я уже осознал, короткого времени. Я более чем уверен, что 2023 год будет определяющим для всех этих вещей», – сказал Данилов.

Он заверил, что все российские военные преступники будут отвечать по закону, в том числе и на территории Украины в соответствии с украинским законодательством.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!