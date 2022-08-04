В ВСУ ответили, возможно ли еще одно наступление российских войск на Киев

Вероятность наступления войск рфм с территории Беларуси или вторжение белорусских войск в Украину остается низкой.

Об этом заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге.

По его словам, военная активность сил россии, дислоцированных на территории Беларуси, является незначительной, признаков формирования вс рф ударной группировки для проведения наступательных действий с территории беларуси не фиксировалось. Однако угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины остается, сказал Громов.

При этом командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заверил ранее, что российские оккупанты не смогут второй раз пройти на Киевском направлении, если попытаются повторить атаку на столицу. Вооруженные силы полностью готовы к возможным действиям врага, в частности, создана комплексная система обороны.

Он добавил, что ВСУ совместно с Нацгвардией, полицией, СБУ и пограничниками выполняют плановые мероприятия по предотвращению действий врага. Это касается как борьбы с диверсионно-разведывательными группами, так и отражения возможного наступления противника.

СМИ: У россии осталось ракет на несколько месяцев войны. Россия за четыре месяца войны в Украине потратила более пяти тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас у рф остались только старые, не точные ракеты.

Курсор также сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!