Массовые покушения на российских ставленников на оккупированных территориях юга Украины свидетельствуют об усилении движения сопротивления захватчикам, считают американские чиновники. Украинцы не смирились с оккупацией рф* и намерены уничтожать тех, кто пришел на их земли с войной.

Об этом говорится в публикации CNN.

Партизанское движение может создать значительные сложности для москвы, которая объявила о проведении референдума на недавно захваченных территориях о присоединении их к россии.

Глава Национальной разведки США Эврил Гейнс считает, что рф имеет недостаточно сил в Херсоне, чтобы эффективно контролировать регион, сказал один американский чиновник. Кроме того, они не только не знают кому доверять, а кого боятся, но и могут быть уверены, что жизнь каждого в большой опасности.

Издание напоминает, что первое нападение в Херсоне произошло 16 июня, когда взорвался белый внедорожник Audi Q7 пророссийского руководителя исправительной колонии Евгения Соболева. Тот выжил, но был госпитализирован.Менее чем через неделю, 24 июня, был ликвидирован пророссийский начальник департамента семьи, молодежи и спорта Херсонской ВГА Дмитрий Савлученко. Он также был подорван в автомобиле. Во вторник в Херсонской области был подожжен автомобиль ещё одной пророссийской чиновницы, так называемой начальницы управления образования Ирины Махнёвой, хотя она не пострадала.

По оценке США, россия наконец-то столкнется с серьезным противодействием со стороны местного населения.

Директор по исследованиям россии американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман говорит, что, вероятно, вскоре более известные коллаборанты будут убиты, а остальные будут жить в страхе. Многие пропадут без вести и о них даже не вспомнят.

Ранее Курсор писал, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!