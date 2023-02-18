Великобритания отправит Украине истребители Typhoon, но после войны

В Лондоне объяснили, почему невозможно выделить Украине самолеты в ближайшее время.

Украина получит от Великобритании современные истребители Typhoon не ранее, чем завершиться война с *россией.

Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес в интервью «Spiegel«.

Глава британского Минобороны подчеркнул, что поставка этих истребителей скорой не будет, но этот вопрос будет рассмотрен в среднесрочной перспективе.

«Киев очень конкретно спрашивает о боевой авиации, это хорошо известно. Мы очень четко сказали, что приступим к обучению украинских пилотов реактивных самолетов здесь, в Великобритании, вскоре, сначала на тренажерах. Но также понятно, что вопрос об истребителях, скорее всего, встанет в среднесрочной перспективе», — сообщил Уоллес.

По его словам, обучение управлению современными истребителями требует много усилий и несколько лет, в том числе «для одного самолета нужно около 150 техников на земле, поскольку системы очень сложны».

«Но ни одна западная страна не хочет посылать своих людей в Украину, по крайней мере, до тех пор, пока в Украине продолжается война», — объяснил британский министр.

Как отметил Уоллес, Украина может получить современные истребители, но уже после завершения войны с россиянами.

«Быстрых поставок истребителей не будет, точно не на этом этапе войны, и я уверен, что не будет даже через шесть месяцев. Пройдет много времени, прежде чем кто-нибудь поставит истребители в Украину. Особенно такие современные самолеты, как Eurofighter, который мы в Большой Британии называем Typhoon. Они будут поставляться в Украину только после войны», — подчеркнул он.

Глава британского ведомства объяснил, что таков консенсус среди западных партнеров. В то же время он отметил, что в случае принятия решения о выделении Украине истребителей, Лондон будет готов.

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