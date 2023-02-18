В ISW считают, что кремль хочет «поглотить» белорусскую промышленность

Это подтвердил и Лукашенко, проговорившись о выполнении каких-то договоренностей.

Санкции, введенные против россии*, серьезно подорвали оборонную промышленность страны-агрессора, поэтому кремль, чтобы продолжать войну с Украиной и усиливать свою армию, нацелился на белорусские заводы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В пятницу, 17 февраля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским диктатором владимиром путиным и подтвердил, что россия уже начала процесс «поглощения», проговоривших о выполнении каких-то договоренностей между странами. В частности, по его словам, беларусская промышленность готова начать производство Су-25 для российских военнослужащих.

Более того, Минский автомобильный завод начал производить компоненты для российского «КАМАЗа» и готов помочь оккупантам в производстве электронных компонентов для замещения утраченного западного импорта.

Аналитики ISW считают, что россия будет активно использовать белорусскую промышленность для производства необходимой на фронте техники, и несмотря на заявления Лукашенко, кремль может захватить заводы страны, чтобы переоборудовать их для своих потребностей. Это все нужно путину, чтобы восстановить свои военные ресурсы и продолжать войну на территории Украины.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации может провести еще одну серию ракетных атак по гражданским объектам Украины, потому что от нее «продолжает ускользать» настоящий военный успех.

Еще мы писали, что оборонно-промышленная база российской федерации не может преодолеть недостаток боеприпасов. Поэтому россии будет крайне проблематично поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

Напомним, что российская федерация продолжает нести на войне в Украине огромные потери, но не оставляет новых попыток захвата территорий. Есть предположение, что оккупанты снова откроют фронт из Беларуси и попробуют захватить Киев. Но в ISW считают, что их успех будет крайне маловероятен.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!