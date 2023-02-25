Во Франции развернули беспрецедентно масштабные военные учения

В них примут участие более 20 тысяч военных.

В южной части Франции стартовали масштабные учения под названием Orion 23, которые проводятся впервые и имеют непревзойденный масштаб. Основная цель учений — подготовить военнослужащих к сложным ситуациям, которые могут возникнуть в современных военных конфликтах.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в Twitter.

«На этой неделе начались самые амбициозные за многие десятилетия общевойсковые учения», — написал Лекорню.

По его словам, в этих учениях принимают участие около 20 000 человек, которые организуют симуляцию больших битв на суше, в море и в воздухе, а также в новых сферах конфликтов: в киберпространстве, космосе и в информационной среде.

«Эти учения, которые продлятся более 2 месяцев, направлены на подготовку наших сил к самым сложным ситуациям современных боевых действий и показать, что наша армия способна продемонстрировать реакцию и выносливость в конфликте высокой интенсивности», — отметил Лекорню.

Тем временем французские СМИ сообщают, что во время учений Orion 23 будут развернуты новые армейские бронемашины Griffon, танки Leclerc, системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, а также авианосец «Шарль де Голль».

Напомним, Израиль и США провели крупнейшие в истории совместные учения в восточной части Средиземного моря. В учениях, получивших название Juniper Oak 2023, приняли участие около 6400 военнослужащих США и более 1500 израильских военнослужащих, а также более 140 самолетов, 12 военно-морских кораблей и артиллерийских систем. Это делает их крупнейшими в истории совместными учениями между странами.