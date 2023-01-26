Израиль и США завершили крупнейшие в истории совместные учения

В них приняли участие почти 8000 военнослужащих США и Израиля.

Силы обороны Израиля и Центральное командование США в четверг завершили свои крупнейшие в истории совместные учения в Израиле и в восточной части Средиземного моря.

Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США.

В учениях, получивших название Juniper Oak 2023, приняли участие около 6400 военнослужащих США и более 1500 израильских военнослужащих, а также более 140 самолетов, 12 военно-морских кораблей и артиллерийских систем. Это делает их крупнейшими в истории совместными учениями между странами.

More images from Juniper Oak 23.2 pic.twitter.com/vqScLeuXWP — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2023

Juniper Oak 23.2 has just begun…. pic.twitter.com/LqoxsnXn8K — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 24, 2023

Juniper Oak 23.2, a large-scale exercise in Israel and the Eastern Mediterranean Sea. Juniper Oak is the largest exercise between US and Israel in history and involves thousands of troops and assets in air, on land, at sea, in cyberspace, and in space. pic.twitter.com/DbfHdqdPdR — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 25, 2023

See the link below for videos and photos of #JuniperOak2023https://t.co/SOZXjnjOHf pic.twitter.com/Em4uB0QniT — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2023

Учения широко рассматривались как послание Ирану, однако американские официальные лица заявили, что в учениях с боевой стрельбой не использовались макеты иранских целей или любого другого противника. 12-й канал сообщает, не ссылаясь на источник, что часть учений включала в себя американские бомбардировщики, нацеленные на смоделированный иранский ядерный объект.

«Израиль и США разделяют одни и те же ценности, а ЦАХАЛ и ЦЕНТКОМ (Центральное командование ВС США ‒ прим.ред.) разделяют одинаковые взгляды на угрозы, стоящие перед этим регионом. Учения повысили наш уровень планирования и проведения совместных операций. Израиль способен защитить себя, но всегда хорошо иметь рядом с собой нашего лучшего партнера, чтобы учиться друг у друга. Это оперативное партнерство укрепляет нашу способность справляться с широким спектром проблем безопасности в регионе», ‒ сказал глава ЦАХАЛа Герци Халеви.

По словам командующего ЦЕНТКОМ и генерала Майкла Куридда, партнерство между США и Израилем «укрепилось и продолжает расти», а также оно «является ключевым элементом нашей приверженности расширению регионального сотрудничества в области безопасности».

В ЦАХАЛе рассказали, что в ходе учений моделировались «сложные оперативные сценарии», в том числе нанесение ударов с самолетов и кораблей по целям, имитирующим морские угрозы, сбрасывание боевых боеприпасов американскими бомбардировщиками B-52 на юге Израиля, а также совместное командование и управление, чтобы «повысить их общую способность противостоять региональным угрозам».

«Курсор» сообщал, что госсекретарь США Блинкен посетит Израиль, ПА и Египет.