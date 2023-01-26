Израиль и США завершили крупнейшие в истории совместные учения

22:02, Сегодня
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Фото: canva.com

В них приняли участие почти 8000 военнослужащих США и Израиля.

Силы обороны Израиля и Центральное командование США в четверг завершили свои крупнейшие в истории совместные учения в Израиле и в восточной части Средиземного моря.

Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США.

В учениях, получивших название Juniper Oak 2023, приняли участие около 6400 военнослужащих США и более 1500 израильских военнослужащих, а также более 140 самолетов, 12 военно-морских кораблей и артиллерийских систем. Это делает их крупнейшими в истории совместными учениями между странами.

Учения широко рассматривались как послание Ирану, однако американские официальные лица заявили, что в учениях с боевой стрельбой не использовались макеты иранских целей или любого другого противника. 12-й канал сообщает, не ссылаясь на источник, что часть учений включала в себя американские бомбардировщики, нацеленные на смоделированный иранский ядерный объект.

«Израиль и США разделяют одни и те же ценности, а ЦАХАЛ и ЦЕНТКОМ (Центральное командование ВС США ‒ прим.ред.) разделяют одинаковые взгляды на угрозы, стоящие перед этим регионом. Учения повысили наш уровень планирования и проведения совместных операций. Израиль способен защитить себя, но всегда хорошо иметь рядом с собой нашего лучшего партнера, чтобы учиться друг у друга. Это оперативное партнерство укрепляет нашу способность справляться с широким спектром проблем безопасности в регионе», ‒ сказал глава ЦАХАЛа Герци Халеви.

По словам командующего ЦЕНТКОМ и генерала Майкла Куридда, партнерство между США и Израилем «укрепилось и продолжает расти», а также оно «является ключевым элементом нашей приверженности расширению регионального сотрудничества в области безопасности».

В ЦАХАЛе рассказали, что в ходе учений моделировались «сложные оперативные сценарии», в том числе нанесение ударов с самолетов и кораблей по целям, имитирующим морские угрозы, сбрасывание боевых боеприпасов американскими бомбардировщиками B-52 на юге Израиля, а также совместное командование и управление, чтобы «повысить их общую способность противостоять региональным угрозам».

«Курсор» сообщал, что госсекретарь США Блинкен посетит Израиль, ПА и Египет.

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