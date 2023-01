Израиль и США завершили крупнейшие в истории совместные учения

Силы обороны Израиля и Центральное командование США в четверг завершили свои крупнейшие в истории совместные учения в Израиле и в восточной части Средиземного моря.

Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США.

В учениях, получивших название Juniper Oak 2023, приняли участие около 6400 военнослужащих США и более 1500 израильских военнослужащих, а также более 140 самолетов, 12 военно-морских кораблей и артиллерийских систем. Это делает их крупнейшими в истории совместными учениями между странами.

Juniper Oak 23.2, a large-scale exercise in Israel and the Eastern Mediterranean Sea.

Juniper Oak is the largest exercise between US and Israel in history and involves thousands of troops and assets in air, on land, at sea, in cyberspace, and in space. pic.twitter.com/DbfHdqdPdR

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 25, 2023