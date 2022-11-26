Военные рф боятся наступления ВСУ на Донбассе — перехват разговора

Военнослужащий армии рф*, находящийся на Донецком направлении, пересказал своим знакомым разговоры о вероятном наступлении украинских войск.

Соответствующую аудиозапись в Телеграме выложила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Хохлы на нас технику настраивают», — сказал военный рф Сергей в разговоре со знакомой, добавив, что такой приказ, якобы, был получен от «американцев».

Также этот военнослужащий сказал, что люди в их подразделениях меняются, что их убивают. «У нас людей вообще уже не осталось. Есть нечего…», — заявил он.

Его знакомая говорит, что другая женщина по имени Инна должна им передать и тушенку, и каши, и что-то вкусненькое. На это солдат говорит, что уже устал есть каши и несколько месяцев не видел другой еды.

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!