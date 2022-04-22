Военных преступников рф будут отлавливать по всему миру и наказывать: уже создан спецорган

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он пообещал, что российских военных преступников ждет расплата и их данные уже известны. По его словам, все подонки, чинившие преступления против человечности в Буче, Ирпене, других городах Украины, будут так или иначе наказаны.
Данилов подчеркнул, что в современном мире ничего нельзя скрыть: «запомните раз и навсегда – все, что вы делаете в современном мире, скрыть невозможно. И где бы вы ни были – из тулы, из москвы, из каких-то других городов российской федерации, пока она не развалилась на клочки – вы будете за это нести наказание».
Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!