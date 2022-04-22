Военных преступников рф будут отлавливать по всему миру и наказывать: уже создан спецорган

Российские военные, которые причастны к зверствам и издевательствам над мирными гражданами, будут наказаны. Для этого в Украине уже создан специальный орган, который будет отвечать за наказание военных преступников из рф*, независимо от того, в каком городе российской федерации они проживают или в какой части мира находятся.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он пообещал, что российских военных преступников ждет расплата и их данные уже известны. По его словам, все подонки, чинившие преступления против человечности в Буче, Ирпене, других городах Украины, будут так или иначе наказаны.

Данилов подчеркнул, что в современном мире ничего нельзя скрыть: «запомните раз и навсегда – все, что вы делаете в современном мире, скрыть невозможно. И где бы вы ни были – из тулы, из москвы, из каких-то других городов российской федерации, пока она не развалилась на клочки – вы будете за это нести наказание».

Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.