Военных преступников рф будут отлавливать по всему миру и наказывать: уже создан спецорган

13:02, Сегодня
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
Российские солдаты фото
Фото: depositphotos.com

Каждый военных рф, который совершал преступления на территории Украины, будет наказан. Причем, в любой точке мира и не обязательно публично. Для этого уже создали специальный орган. а контакты бойцов рф помогают собирать специалисты со всего мира.

Российские военные, которые причастны к зверствам и издевательствам над мирными гражданами, будут наказаны. Для этого в Украине уже создан специальный орган, который будет отвечать за наказание военных преступников из рф*, независимо от того, в каком городе российской федерации они проживают или в какой части мира находятся.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он пообещал, что российских военных преступников ждет расплата и их данные уже известны. По его словам,  все подонки, чинившие преступления против человечности в Буче, Ирпене, других городах Украины, будут так или иначе наказаны.

Данилов подчеркнул, что в современном мире ничего нельзя скрыть: «запомните раз и навсегда – все, что вы делаете в современном мире, скрыть невозможно. И где бы вы ни были – из тулы, из москвы, из каких-то других городов российской федерации, пока она не развалилась на клочки – вы будете за это нести наказание».

Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Тали Малкина
ТЭГИ:
Читайте также