Война в скором времени придет и в россию — политолог

Игорь Эйдман, политолог и социолог из Германии, заявил, что для *россии гораздо опаснее не внешние инциденты, а возрастающий конфликт внутри российских элит. По его словам, этот конфликт распространяется на силовые структуры, а рф находится на грани развала и это может привести к войне с другими странами.

Об этом сообщает «24 канал«.

Эксперт сообщил, что приватная армия террориста евгения пригожина и официальная государственная армия, подчиняющаяся министерству обороны, постоянно находятся в конфликте. Он заявил, что по мере того, как россия будет проигрывать войну, они будут сбрасывать вину друг на друга и делить ресурсы, что приведет к обострению этого конфликта.

Сегодня пригожин может ссориться с минобороны из-за отсутствия снарядов, а завтра он будет защищаться военными силами. По словам политолога, это может привести к новой смуте в россии.

«Когда рухнет фронт, тогда частные армии пригожина и кадырова, росгвардия, министерство обороны начнут воевать не с украинцами, а друг с другом. И это для российских властей самая опасная перспектива», – уверен Эйдман.

Согласно его мнению, пригожин пытается привлечь внимание населения в свои разборки с минобороны, однако, традиционная возможность апеллировать свои конфликты к «вору в законе» — путину, теперь упразднена. Так, пригожин подстрекает жителей санкт-петербурга против губернатора александра беглова, который был назначен путиным. По словам Эйдмана, если конфликты между разными кланами обострятся и начнется реальное противостояние, то они будут активно привлекать на свою сторону население.

Он также предположил, что если война в Украине продолжится и не закончится в ближайшее время, то она перевернется на территорию россии и коснется россиян. Эйдман подчеркнул, что условные фанатики-милитаристы будут поддерживать пригожина, чеченцы — кадырова, а москвичи и петербуржцы — либеральную группировку у власти.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!