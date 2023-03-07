Потери рф под Бахмутом в пять раз превышают украинские — НАТО

Российская федерация* в боях за украинский Бахмут потеряла в 5 раз больше солдат, чем Украина.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимный источник в НАТО.
Он отметил, что пять ликвидированных российских оккупантов приходится на одного погибшего бойца ВСУ в районе окруженного боями Бахмута в Донецкой области. По словам источника, оценка сделана на данных разведки Альянса.
При этом, даже несмотря на такое благоприятное на первый взгляд соотношение, Украина продолжает нести значительные потери в попытках обороны города. Украинские военные, как напоминает СМИ, неоднократно заявляли о том, что ВСУ наносят вс рф* колоссальные потери в попытках захватить Бахмут. В частности, после визита в город, об этом говорил командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.
«Наши защитники нанесли значительные потери противнику, уничтожили большое количество машин, заставили лучшие штурмовые подразделения Вагнера сражаться и сократили наступательный потенциал противника», — говорил он.
Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как после войны Украина будет сосуществовать с рф*. По его словам, безопасность стране могут обеспечить полноправное членство в ЕС и НАТО. И еще Украина должна выиграть эту войну, а также изменить парадигму, которая была долгие годы.
Отметим также, что Украина выполнила все рекомендации для вступления в ЕС. Премьер-министр отметил, что это важное достижение, которое подтверждает целеустремленность Украины в продвижении по пути вступления в Евросоюз.