Потери рф под Бахмутом в пять раз превышают украинские — НАТО

При этом, даже несмотря на такое благоприятное соотношение, Украина продолжает нести значительные потери в попытках обороны города.

Российская федерация* в боях за украинский Бахмут потеряла в 5 раз больше солдат, чем Украина.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимный источник в НАТО.

Он отметил, что пять ликвидированных российских оккупантов приходится на одного погибшего бойца ВСУ в районе окруженного боями Бахмута в Донецкой области. По словам источника, оценка сделана на данных разведки Альянса.

При этом, даже несмотря на такое благоприятное на первый взгляд соотношение, Украина продолжает нести значительные потери в попытках обороны города. Украинские военные, как напоминает СМИ, неоднократно заявляли о том, что ВСУ наносят вс рф* колоссальные потери в попытках захватить Бахмут. В частности, после визита в город, об этом говорил командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

«Наши защитники нанесли значительные потери противнику, уничтожили большое количество машин, заставили лучшие штурмовые подразделения Вагнера сражаться и сократили наступательный потенциал противника», — говорил он.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как после войны Украина будет сосуществовать с рф*. По его словам, безопасность стране могут обеспечить полноправное членство в ЕС и НАТО. И еще Украина должна выиграть эту войну, а также изменить парадигму, которая была долгие годы.

Отметим также, что Украина выполнила все рекомендации для вступления в ЕС. Премьер-министр отметил, что это важное достижение, которое подтверждает целеустремленность Украины в продвижении по пути вступления в Евросоюз.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!