Войска рф и предатели в панике покидают захваченные украинские города: СМИ показали, как это происходит

На фоне успехов украинской армии, российские военные и предатели, которые перешли на их сторону, в панике пытаются сбежать в рф.

Российские оккупанты и коллаборанты спешно уезжают из оккупированного Сватово Луганской области. Из-за успехов украинской армии в других регионах предатели родины и преступники рф* очень испугались за свою жизнь.

Об этом сообщил пропагандистский «военкор» кирилл имашев.

По его словам, на выезде из города сформировали колонну из гражданских автомобилей «людей, которые эвакуируются из города», то есть предателей, которые пошли на сотрудничество с врагом. Похоже, оккупанты уже готовы к освобождению Сватово, ведь прогнозируют «репрессии» в ближайшее время.

«Войска уже покинули город. Все, кто хоть как-то сотрудничал с «администрацией», хотя поаплодировал на пророссийском митинге, будут подвергнуты репрессиям. Им страшно, они покидают город в сторону россии и «лднр». Такая вот ситуация», — заявил пропагандист.

Напомним, что Сватово расположено в 50 км от освобожденного сегодня Купянска на Харьковщине.

На кадрах видно, как десятки автомобилей движутся на выезд из города. Очевидно, что в заторе возникла паника и, похоже, руководство рф не спешит помогать поклонникам «русского мира».

Напомним, что Сватово расположено в 50 км от освобожденного сегодня Купянска на Харьковщине.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!