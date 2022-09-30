ВСУ показали, как россияне в панике берут из «котла» под Лиманом

Украинские бойцы взяли в окружение солдат рф* в районе Лимана Донецкой области. Военные вс рф начали бежать с позиций.

Видео их вынужденной «перегруппировки» выложили в сеть украинские защитники.

На кадрах видно, как российские войска бросают позиции и в панике убегают кустарниками и лесами в сторону оккупированной территории Донбасса. Солдаты рф бросают технику и вооружение, лишь бы быстрее унести ноги от ВСУ.

«Вторая армия мира» бежит. Пытаются прорваться из котла. Большая тактическая перегруппировка началась», — иронизируют украинцы под видео.

Тем временем уже стало известно, что ВСУ взяли под контроль населенный пункт Ямполь возле Лимана и выбили оттуда российские оккупационные войска. Официально об освобождении села еще не сообщали, однако в сети появилось видео, как украинский защитник находится возле одного из административных зданий села.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!