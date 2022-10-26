ВСУ с помощью ударного дрона уничтожили вражеские бронетранспортеры: кадры попали в сеть

Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили с помощью ударного дрона два бронетранспортера армии рф*.

Об этом пресс-служба ДШВ сообщила в Телеграме, обнародовав соответствующую видеозапись.

Как отметили украинские военные, на видео зафиксирована боевая работа подразделения беспилотных летательных аппаратов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины, которые с помощью ударного дрона уничтожили два российских бронетранспортера БТР-82А.

Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 24 октября ликвидировали около 67 тысяч 940 российских агрессоров, что на 470 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.



«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

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