ВСУ уничтожили уже 77 950 россиян: оккупанты несут потери на всех направлениях фронта

11:35, Сегодня
Политика, Происшествия
российские солдаты фото
Фото: depositphotos.com

Российские войска не могут продвинуться ни на одном направлении и сейчас сосредоточены на том, что удержать захваченные ими территории.

Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 9 ноября ликвидировали около 77 тысяч 950 солдат рф*, при этом за минувшие сутки – 780 человек.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Также уничтожен 2 801 вражеский танк (+15 единиц), боевых бронированных машин – 5 666 (+12), артиллерийских систем – 1 802 (+11), РСЗО – 393 (+2), средств ПВО – 205 (+2), самолетов – 278 (+0), вертолетов – 260 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 483 (+7), крылатых ракет – 399 (+0), кораблей/катеров – 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4 227 (+11), специальной техники – 159 (+0).

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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