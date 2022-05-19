WJC похвалил американских законодателей за резолюцию по борьбе с антисемитизмом

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд С. Лаудер в среду приветствовал принятие Палатой представителей США резолюции H.R. 1125, осуждающей растущий антисемитизм.

Резолюция, одобренная большинством голосов 420 против 1, призывает выборных должностных лиц, религиозных лидеров и лидеров гражданского общества выступить против антисемитизма во всех формах и призывает к возобновлению усилий по борьбе с антисемитизмом внутри страны, во всем мире и в Интернете.

«Еврейская ненависть — это бич для нашего общества. Я приветствую двухпартийное большинство в Конгрессе, которое приняло эту резолюцию, осуждающую антисемитизм, и призываю такие платформы, как Twitter, Facebook, TikTok и YouTube, немедленно помочь очистить свои платформы от ненависти», — сказал Лаудер.

Посол Израиля в США Михаэль Херцог также приветствовал одобрение резолюции.

«Перед лицом растущего антисемитизма я воодушевлен двухпартийным голосованием в Палате представителей по резолюции, осуждающей антисемитизм. Это важный призыв к действию для американских лидеров бороться со всеми формами антисемитизма и позволить евреям свободно и открыто исповедовать свою веру», — написал он в Твиттере.

Напомним, что ранее в Германии отреагировали на слова лаврова о том, что Гитлер якобы был евреем. Представитель правительства Германии Штеффен Хебестрейт назвал слова министра иностранных дел россии «абсурдом». Он отметил, что больше в комментариях эта чушь не нуждается.

Также Курсор сообщал, что Беннет раскритиковал слова министра иностранных дел россии лаврова. «Я осуждаю высказывание министра иностранных дел россии. Его утверждения ложны и возмутительны. Цель такого рода лжи — обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, совершенных против них, тем самым сняв ответственность с врагов Израиля».