Ядерные переговоры зашли в тупик: Иран вводит санкции против 61 американца

В субботу Иран заявил, что ввел санкции в отношении еще 61 американца, включая бывшего госсекретаря Майка Помпео, за поддержку иранской диссидентской группы, поскольку многомесячные переговоры по возобновлению ядерной сделки 2015 года зашли в тупик.
В черный список Министерства иностранных дел Ирана за поддержку диссидентской группы «Моджахеды-и-Хальк» (MEK) вошли бывший адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани и бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, сообщают иранские государственные СМИ.
Санкции, введенные против десятков американцев в прошлом на различных основаниях, позволяют иранским властям арестовывать любые активы, которыми они владеют в Иране, но очевидное отсутствие таких активов означает, что эти шаги, скорее всего, будут символическими.
Джулиани, Помпео и Болтон, по многочисленным сообщениям, принимали участие в мероприятиях MEK и выражали поддержку этой группе.
Ранее Курсор писал, что Джо Байден заявил, что возобновление ядерной сделки теперь зависит от Ирана. Байден сказал СМИ, что он по-прежнему считает, что США должны вернуться к иранской ядерной сделке — и что ситуация сейчас находится в руках Ирана.