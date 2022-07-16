Ядерные переговоры зашли в тупик: Иран вводит санкции против 61 американца

В январе Иран ввел санкции в отношении 51 американца, а в апреле внес в черный список еще 24 американца в рамках последних санкций.

В субботу Иран заявил, что ввел санкции в отношении еще 61 американца, включая бывшего госсекретаря Майка Помпео, за поддержку иранской диссидентской группы, поскольку многомесячные переговоры по возобновлению ядерной сделки 2015 года зашли в тупик.

В черный список Министерства иностранных дел Ирана за поддержку диссидентской группы «Моджахеды-и-Хальк» (MEK) вошли бывший адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани и бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, сообщают иранские государственные СМИ.

Санкции, введенные против десятков американцев в прошлом на различных основаниях, позволяют иранским властям арестовывать любые активы, которыми они владеют в Иране, но очевидное отсутствие таких активов означает, что эти шаги, скорее всего, будут символическими.

Джулиани, Помпео и Болтон, по многочисленным сообщениям, принимали участие в мероприятиях MEK и выражали поддержку этой группе.