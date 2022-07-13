Байден: Возобновление ядерной сделки теперь зависит от Ирана

Выступая перед израильскими СМИ Байден сказал, что считает «гигантской ошибкой» выход бывшего президента США Дональда Трампа из сделки.

Президент США Джо Байден сказал СМИ, что он по-прежнему считает, что США должны вернуться к иранской ядерной сделке — и что ситуация сейчас находится в руках Ирана.

Отвечая на вопрос, почему он считает, что сделка должна быть возобновлена, Байден сказал, что «единственное, что хуже Ирана, который существует сейчас — это Иран с ядерным оружием».

«Они ближе к ядерному оружию, чем раньше», — говорит Байден об Иране, заявляя, что «я все еще думаю, что имеет смысл вновь присоединиться к сделке».

«Теперь все зависит от Ирана», — добавляет он.

Ранее Курсор писал, что Иран арестовал генерала КСИР, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Генерал Али Насири был арестован через два месяца после того, как несколько десятков сотрудников программы противоракетной обороны министерства обороны Ирана были арестованы за утечку секретной военной информации.

Курсор также сообщал, что иранцам, состоявшим в КСИР, разрешили въезжать в США. Бывшим военнослужащим КСИР будет разрешен въезд в США, если они «не представляют опасности для безопасности США».