Мир продолжает протестовать против агрессии рф* санкциями и запретами. Так, Япония, Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции против россии из-за военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в Японии объявили санкции против 15 российских физлиц и девяти организаций, включая должностных лиц оборонного сектора и государственного экспортера оружия рособоронэкспорт.

Под санкции, предусматривающие замораживание активов, попали, в том числе официальная представительница мид рф мария захарова, олигарх сулейман керимов, восемь заместителей министра обороны рф.

В целом после вторжения рф в Украину Япония ввела санкции против 76 человек, семи банков и 12 других организаций в россии.

Новая Зеландия, по сообщению МИД страны, ввела санкции в отношении 13 россиян. Среди них — глава рф путин и 12 членов совбеза рф, один банк и 18 других организаций.

Санкции предусматривают запрет сотрудничества с ними, замораживание активов и запрет судам и самолетам въезжать в страну. Кроме того, Новая Зеландия запретила въезд еще 364 политикам и военным.

Также Австралия ввела санкции против еще 11 российских банков и государственных учреждений, обслуживающих суверенный долг россии.

Вместе они составляют примерно 80% всех банковских активов рф.

Австралия также усилила санкционное давление на олигархов, приближенных к президенту владимиру путину.

Ранее Курсор писал, что ООН сообщила, что проводит переговоры о гуманитарных коридорах в Украине.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!