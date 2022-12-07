За день армия рф потеряла более 500 солдат, общие потери достигли катастрофических размеров

Украинские венные продолжают уничтожать российских захватчиков и постепенно возвращать свои земли. Так, только за вчерашний день Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 540 захватчиков из рф * . Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 92 740 военных.

Также уничтожены: российские танки 2935 (+6) ед., боевые бронированные машины ‒ 5909 (+4) ед., артиллерийские системы – 1923 (+8) ед., РСЗО – 395 (+0) ед., средства ПВО ‒ 211 (+0) ед. , самолеты – 281 (+0) ед., вертолеты – 264 (+0) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня – 1601 (+14), крылатые ракеты ‒ 592, корабли /катера ‒ 16 ед., автомобильная техника и автоцистерны – 4526 (+21) ед., специальная техника – 163.

Стоит отметить, что речь идет исключительно об официально подтвержденных фактах. Реальное число убитых солдат рф может быть куда выше, так как на территории, где идут интенсивные бои, собрать информацию невозможно.

Также Курсор писал о том, что украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство ракет во время массированного обстрела войсками российской федерации 5 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также поблагодарил работников энергетической отрасли, которые уже работают над возобновлением электроснабжения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!