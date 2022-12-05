Запасы высокоточных ракет у россии на критически низком уровне — разведка

Рф* продолжает предпринимать попытки уничтожить энергоструктуру Украины. К счастью для последней, силы и возможности украинского ПВЛ растут, тогда как сама россия слабеет на шоазах. Запасы высокоточного ракетного вооружения в россии упали до критического низкого уровня.

Об этом в эфире общенационального телемарафона отметил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, сегодня весь мир видит очередной террористический акт, очередную террористическую атаку на гражданскую мирную инфраструктуру, в первую очередь энергетическую. И это еще один повод всему миру задуматься о признании россии государством спонсором терроризма и террористическим государством.

Он также подчеркнул, что запасы ракетного вооружения, особенно высокоточного, по многим показателям уже упали до критического уровня. И не так много и не так часто россия сможет себе позволить еще такие массированные террористические атаки против украинцев.

Он также напомнил, что разведка предусматривала очередную ракетную атаку противника, а все соответствующие органы готовились к атаке. В то же время он отметил, что ракеты меньшего радиуса действия типа С-300 имеются в достаточном количестве у россиян, поэтому, к сожалению, прифронтовые города — Херсон, Запорожье, Харьков, Сумы — могут и дальше страдать от действий врага.

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!