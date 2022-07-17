Шакед использует последние шансы на спасение Ямины

Глава партии Ямина министр внутренних дел Айелет Шакед в ближайшие дни намерена выступить с публичным заявлением о своих планах касательно будущего партии. Шансы Ямины на получение мест в правительстве продолжают уменьшаться, поскольку большинство опросов в последнее время показали, что партия не сможет преодолеть избирательный порог.
В настоящее время Шакед ведет переговоры с министром связи Йоазом Хенделем и членом МК Цви Хаузером (оба из партии «Тиква Хадаша» и, вероятно, откажутся от выдвижения партии единым списком с партией «Кахоль-Лаван»).
Шакед также ведет переговоры с партией «Исраэль Бейтейну» и в последнее время несколько раз встречалась с Ниром Орбахом, бывшим членом партии Ямина. Шакед заинтересована в его возвращении в партию, но пока никакого соглашения не достигнуто.
Предыдущие опросы прогнозируют Ямине четыре места, что является необходимым минимумом для прохождения в Кнессет, в случае положительных переговоров о присоединении к партии Хенделя и Хаузера.
«Курсор» писал, что сегодня решится судьба Ямины. Ямина распадается на глазах: из недавно одной из сильнейших политических сил она за один день оказалась на пороге распада. Шакед намерена обратиться к населению с заявлением об объединении левых и правых.
Также мы информировали о результатах опроса: Ямина получит 4 места, блок Нетаниягу — 60 мест.