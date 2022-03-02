Министр по делам диаспоры сравнил украинских беженцев с евреями, спасающимися от Холокоста

Министр Шай сказал, что государство еврейского народа должно открыть свои ворота для украинских беженцев, потому что «это наша основная гуманитарная обязанность».

Министр по делам диаспоры Нахман Шай призывает Израиль открыть свои двери для украинских беженцев, сравнивая их положение с положением евреев, пытающихся бежать от Холокоста.

«Сотни тысяч украинских беженцев уже перебрались в соседние страны или оказались за пределами своей страны и не могут вернуться. Сегодня мы вспоминаем еврейских беженцев 80 лет назад, которые пересекли континенты и моря, но были отвергнуты», — говорит Шай.

«Государство Израиль, государство еврейского народа, должно открыть свои ворота для этих беженцев. Это наша основная гуманитарная обязанность», — говорит он.

Комментарии министра прозвучали на следующий день после того, как посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал Иерусалим за то, что он не принимает украинских беженцев.

Хотя Израиль не открылся для массовой миграции, он разрешает въезд в страну гражданам Украины и согласился прекратить депортацию тех, кто находится здесь без виз.

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