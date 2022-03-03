Зеленский: Никакой бункер не защитит Путина

Президент Украины в видеообращении заявил, что Россия продолжает бомбить мирных жителей даже несмотря на то, что ни на одном из фронтов российская армия не добилась успехов.

В новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский предупредил президента России Владимира Путина, что «никакой бункер» не защитит его от Божьего суда.

«Враг не добился успеха ни на одном из своих стратегических фронтов. Они в отчаянии. Они обречены», — сказал Зеленский в видеозаписи, сделанной сегодня, согласно сообщению. «Киев выстоял прошлой ночью и выдержал еще один авиаудар. Наша противовоздушная оборона сделала свою работу».

Украинский президент добавил: «Россия нанесла удар по Успенскому собору в Харькове. Один из старейших православных памятников города и страны. В военное время собор предоставлял убежище харьковчанам. Приют для всех: и для верующих, и для неверующих. Для всех: потому что мы все равны. Это святое место. Теперь оно разрушено войной».

«Путин и российские войска рассчитывают на то, что Божье возмездие не мгновенно», — продолжает Зеленский. «Но Бог все видит. И отвечает. От Его ответов невозможно спрятаться. Ни один бункер не защитит вас от Божьих ответов».

Зеленский пообещал, что собор будет восстановлен, как и все здания с улицами.

Курсор ранее писал, что Россия хочет обстрелять свои населенные пункты из Градов, чтобы обвинить в этому Украину. Российская военная техника была замечена в селе Поповка, территория РФ. Деревня находится на границе с Сумской областью. Речь идет о градах, которые направлены в сторону РФ. Предполагается, что российские оккупанты хотят устроить провокацию, чтобы обвинить в ней ВСУ.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Беларусь хотят втянуть в войну с Украиной. По словам диктатора Александра Лукашенко, белорусские войска будут биться «на своей земле». Он уверен, что некие силы хотят «разобраться с Россией», а потом напасть на Беларусь.

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