Зеленский показал видео с разрушениями, вызванными российской военной агрессией

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео, в котором можно увидеть разрушения в украинских населенных пунктах, вызванные военной агрессией рф*.

Об этом сообщает Инстаграм главы государства.

По его словам, во многих регионах разрушенная инфраструктура, мосты и дороги, дома и больницы, школы и фабрики. Только выжженные города оставляют после себя оккупанты, отметил он. В этом вся суть «русского мира» — разрушить все, что нельзя украсть.

Зеленский однако заверил: «Мы докажем, что зло не может победить… Вернем в Украину мирную жизнь».

Президент подчеркнул, что украинская земля будет освобождена, каждый город, село или улица — восстановлена, а россияне понесут наказания за свои преступления и зверства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!