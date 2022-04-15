Зеленский ответил на угрозы россиян обстреливать Киев

К угрозам украинские власти относятся серьезно, однако не боятся их. Кроме того, войска рф с самого начала войны пытались обстреливать Киев и другие большие города, потому сейчас такие угрозы ничего не стоят.

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на угрозы российского Минобороны, которое на днях «анонсировало» возможные обстрелы Киева. Он заверил, что относится к этому серьезно, ведь рф* угрожает жизни граждан.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Зеленский заверил, что в Украине не боятся ни одной из угроз рф и готовы на них отвечать. По его словам, рф много раз оккупировали наши территории, начиная с 2014 года. Они оккупировали Крым, и везде они говорят, что это их территория. «И еще они говорят, что если что-то будет против нашей территории, например, Крыма, то мы будем отвечать ракетными ударами. И у меня очень много вопросов. Когда начались ракетные удары с территории Беларуси российских войск 24 февраля, что это было? Что они защищали?..Мне кажется, что они очень часто путаются в своих показаниях», — добавил он.

Также Зеленский напомнил о взрывах в оккупированном Донецке, которые там устраивала россия, обвиняя при этом Украину.

Он подчеркнул, что у Украины нет доступа в некоторые города на юге Украины: Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, весь блок в направлении Запорожья, Мариуполя, то есть там оккупированные города. И там происходят взрывы, и людям, которые там находятся, россияне рассказывают фейковую информацию, пытаясь все выставить так, что ВСУ для них угроза.

Россия, по его словам, постоянно устраивает информационные провокации. В частности, ее солдаты собирают жителей оккупированных городов и говорят им об «украинских обстрелах».

Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.