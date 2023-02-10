Зеленский по пути в Украину заехал в Польшу — провел встречу с Дудой

После участия в саммите ЕС, который прошел в Брюсселе, президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу. Там он уже провел встречу с польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом сообщает пресс-служба польского лидера. Как отмечено в сообщении, встреча лидеров Украины и Польши состоялась поздно вечером, 9 февраля и продолжалась более двух часов. Зеленский рассказал Дуде о своем визите в Брюссель и другие …

После участия в саммите ЕС, который прошел в Брюсселе, президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу. Там он уже провел встречу с польским коллегой Анджеем Дудой.

Об этом сообщает пресс-служба польского лидера.

Как отмечено в сообщении, встреча лидеров Украины и Польши состоялась поздно вечером, 9 февраля и продолжалась более двух часов. Зеленский рассказал Дуде о своем визите в Брюссель и другие европейские столицы. Стороны также обсудили вопросы по безопасности в регионе.

– Президенты обсудили текущую ситуацию на фронте и ситуацию с безопасностью в нашем регионе, а также необходимость дальнейших совместных усилий для оказания военной поддержки Украине в борьбе с российской агрессией. Разговор коснулся и темы санкций. Президент Зеленский поблагодарил президента Дуду за поддержку, которую Польша оказывает Украине, в том числе за заботу о миллионах украинских беженцев, — сообщил представитель канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

По его словам, стороны также коснулись темы предстоящего саммита НАТО. Собеседники обменялись мнениями и информацией накануне встречи польского лидера с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом, которая пройдет на следующей неделе.

Своим визитом в Польшу украинский лидер Владимир Зеленский завершил свое европейского турне. 8 февраля он побывал в Великобритании, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком и провел аудиенцию с королем Чарльзом III. Поле этого Зеленский отправился в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. 9 февраля он принял участие в саммите ЕС в Брюсселе. Это второй с начала войны выезд Зеленского за пределы Украины.