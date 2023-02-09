Зеленский приехал во Францию — встретился с Макроном и Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж сразу после визита в Великобританию. Самолет, с украинским лидером на борту, приземлился в аэропорту Орли. Встречал его почетный караул и министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Об этом пишет французское издание «Le Figarо«.

В Париже Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Переговоры прошли в Елисейском дворце, после чего лидеры стран выступили на совместной пресс-конференции. Так, президент Украины призвал страны-партнеры ускорить передачу западного оружия, чтобы Киев мог завершить войну, которую развернула против Украины рф.

«Все очевидно. Чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, Эммануэль, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, Олаф, чем сильнее будет наша танковая коалиция, я вам благодарен за то, что вы начали этот путь, тем быстрее закончится эта агрессия России и мы вернем Европе уверенный мир», — заявил Зеленский.

Как отметил украинский лидер, во Францию он прибыл с целью «усилить оборонное, политическое и санкционное усилие» Украины и западных стран.

«Курсор» писал о том, что Владимир Зеленский 8 февраля посетил Великобританию. В Лондоне он провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и выступил перед британским парламентом. Также он провел аудиенцию с королем Чарльзом III, которая прошла в Букингемском дворце.

9 февраля Зеленский прибудет в Брюссель. Там он примет участие в саммите лидеров Европейского Союза. Западное турне президента Украины проходит накануне годовщины вторжения *рф и на фоне угрозы нового масштабного наступления. С начала войны он второй раз покинул пределы Украины.

Напомним, впервые за время войны Владимир Зеленский выехал из Украины в конце декабря. Тогда он посетил США, встретившись в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом. Кроме того, украинский лидер выступил с речью перед обеими палатами Конгресса США.

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