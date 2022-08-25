Зеленский провел разговор с Байденом: обсудили шаги к победе над рф

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом дальнейшие шаги Украины на пути к победе над россией. Кроме того, президенты говорили про важность привлечения рф к ответственности за военные преступления.

Об этом Зеленский сообщил в своем Твиттере.

Зеленский отметил, что поблагодарил коллегу за непоколебимую поддержку украинского народа. В частности, в сфере безопасности и финансов.

Президенты также обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения россии к ответственности за военные преступления.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 августа объявил о новом, самом большом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,98 млрд долларов. В частности, Киев получит шесть зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!