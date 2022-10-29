Зеленский: Руководство рф будет искать новые возможности, чтобы продолжать войну

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что скоро россии* может понадобиться новая волна мобилизации. Украина готовится к тому, что российское руководство будет искать новые возможности, чтобы продолжать войну.

Об этом он сказал в своем видеообращении к гражданам.

Зеленский уверен, что россияне завершении их мобилизации и о якобы ненужности новых волн отправки граждан россии на фронт.

«Мы ощущаем на передовой совсем другое. Хотя россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что это позволяет предположить: уже скоро россии может понадобиться и новая волна отправки людей на войну. Мы к этому готовимся – готовимся к тому, что текущее российское руководство будет искать какие-либо новые возможности, чтобы продолжать войну», — сказал Зеленский.

По его словам, в том числе, россия будет искать такие возможности и через Иран.

«Именно поэтому ежедневно работаем с партнерами, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, другие наши оборонные возможности», — заверил украинский президент.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!