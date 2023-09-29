Президент Украины почтил память жертв масштабного расстрела, в котором погибли тысячи евреев.

Украинский лидер Владимир Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра в 82-ю годовщину трагедии. Президент Украины принял участие в церемонии, которая прошла в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин Украины.

В этот раз организаторы ограничили число присутствующих по просьбе лидера Украины. Среди участников церемонии присутствовали раввины из разных украинских городов, которые пришли в сопровождении заместителя председателя совета Федерации еврейских общин Украины, раввина Рафаэля Рутмана.

Также украинский лидер опубликовал в соцсетях видео в память жертв Бабьего Яра и напомнил о трагических событиях 1941 года.

"82 года. 29 сентября 1941 года нацисты начали массовые расстрелы евреев в Бабьем Яру в Киеве. Около 34 тысяч человек были убиты за несколько дней... Взрослые, дети... Целые семьи... Женщины, мужчины... Зло не разбирало, кого уничтожать. Всего за время нацистской оккупации в Бабьем Яру было убито около 100 тысяч человек – евреев, ромов, украинцев", - написал Зеленский.

Президент Украины также пообещал, что Бабий Яр всегда будет на карте памяти жертв Холокоста, а украина всегда будет помнить об этой трагедии.

Напомним, в Украине чтят память жертв Бабьего Яра в 82-ю годовщину трагедии.